Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Видеообращение Пушилина появилось в его официальном Telegram-канале.
Как заявил Пушилин, по договоренности ДНР с российскими властями, в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.
По словам Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - заявил глава ДНР.
Он добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.
Как пишет РИА Новости, с таким же заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс.
Кроме того, Пасечник призвал мужчин-жителей ЛНР встать на защиту республики.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявлял, что вероятность вторжения России в Украину в ближайшие дни все еще "высока".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956877-glavy-dnr-i-lnr-obyavili-o-nachale-massovoy-evakuatsii-naseleniya-v-rossiyu/