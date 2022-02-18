Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию

Денис Пушилин. Кадр из видео: Telegram-канал "Пушилин Д.В."

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Видеообращение Пушилина появилось в его официальном Telegram-канале.

Как заявил Пушилин, по договоренности ДНР с российскими властями, в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.

По словам Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - заявил глава ДНР.

Он добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.

Как пишет РИА Новости, с таким же заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс.

Кроме того, Пасечник призвал мужчин-жителей ЛНР встать на защиту республики.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявлял, что вероятность вторжения России в Украину в ближайшие дни все еще "высока".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956877-glavy-dnr-i-lnr-obyavili-o-nachale-massovoy-evakuatsii-naseleniya-v-rossiyu/