Россия выслала заместителя посла США в Москве

Посольство США в Москве. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Заместитель посла Соединенных Штатов в России Барт Горман был выслан из страны, передает РИА Новости.

"Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - говорит пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Ребхольц отметил, что в январе американская сторона сделала то же самое, выслав заместителя российского посла в Вашингтоне. Примерно в этот период из США выехала группа дипломатов России.

Пресс-секретарь также добавил, что по правилам, прибывшие в страну работники посольства должны находиться там не более трех лет. Об отъезде их уведомляют за шесть месяцев. Но при этом российская сторона не придерживается этого правила.

"В ответ Россия требует от американских дипломатов, чтобы они уезжали задолго до истечения трехлетнего срока пребывания, и дает им две недели на отъезд, называя это аналогичными мерами. Но это не одно и то же", - отметил он.

Горман пробыл в России меньше трех лет. Инцидент с его высылкой считается фактором эскалации и будут предприняты ответные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956704-rossiya-vyslala-zamestitelya-posla-ssha-v-moskve/