В случае начала боевых действий жителей Киева будут эвакуировать

Киев. Фото: pixabay

В случае начала "боевых действий" в Киеве, всех жителей украинской столицы эвакуируют.

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - заявил в эфире "Громадського радио" директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

При этом в случае начала боевых действий метрополитен будет работать по три часа утром и вечером. А в остальное время служить в качестве укрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956698-v-sluchae-nachala-boevyh-deystviy-zhiteley-kieva-budut-evakuirovat/