Американская газета Politico назвала новую дату "вторжения" России в Украину

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Газета Politico назвала новую предположительную дату вторжения российских войск на территорию Украины.

Как утверждает источник газеты, это может случиться после 20 февраля.

В публикации указывается, что американские политики никогда не утверждали, что 16 февраля "вторжение" состоится точно.

Об этом ранее говорил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. По его словам, если вторжение не состоялось, это не означает, что американская разведка предоставила неправильные данные.

"Важно, однако, то, что высокопоставленные помощники Байдена никогда публично не заявляли, что 16 февраля будет определенным днем ​​вторжения", - гласит сообщение.

Они подчеркнули, что сам факт наращивания российских войск у границы может означать, что нападение случится "в любое время". Возможно даже до завершения текущих Олимпийских игр в Пекине.

Тем временем Канада обеспечила пути отхода своих граждан из Украины через соседние страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956593-amerikanskaya-gazeta-politico-nazvala-novuyu-datu-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu/