Канада обеспечила пути отхода для своих граждан из Украины

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Канада обеспечила пути отхода через четыре соседние страны для своих граждан, которые находятся на территории Украины, передает CBC.

"В офисе министра иностранных дел Мелани Жоли сообщили, что министр получила заверения от ее коллег в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии, что канадцы, которые будут бежать с Украины, смогут беспрепятственно войти", - гласит сообщение.

Также ведутся переговоры с Молдовой.

О своем пребывании на территории Украины официально заявили примерно 800 канадцев. Однако правительство считает, что их намного больше.

Ранее мы писали, что Канада предоставит Украине летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов США. Помимо этого они выделят украинской стороне кредит на сумму до 500 миллионов канадских долларов.

Напомним, недавно в ряде британских СМИ появилась информация, полученная от американских разведчиков, которая гласит, что Россия вторгнется в Украину 16 февраля.

Но предполагаемого вторжения не состоялось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956488-kanada-obespechila-puti-othoda-dlya-svoih-grazhdan-iz-ukrainy/