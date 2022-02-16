Байден признался, что введенные санкции против России могут серьезно ударить по США

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Байден признался, что введенные санкции против России могут серьезно ударить и по США, передает РИА Новости.

"Если Россия решит вторгнуться, последствия будут и здесь, дома… Не буду притворяться, что это будет безболезненным, это может повлиять на цены на энергоносители", - заявил Байден во время обращения к жителям США.

Президент США заявил, что его страна не стремится к прямой конфронтации с Россией. Но если последняя тронет американцев в Украине, Вашингтон предпримет кардинальные меры.

"Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно", - добавил Байден.

Тем временем Белый дом сообщил, что Байден и президент Франции Макрон в недавней беседе затронули возможное решение вопроса с Украиной дипломатическим путем.

Помимо этого политики обсудили пути сдерживания России, а также готовность к последствиям для этой страны в случае возможной эскалации напряжения.

Ранее в СМИ появилась информация американских разведчиков о том, что Россия вторгнется на территорию Украины 16 февраля.

А глава МИД России Лавров назвал сообщения о возможном российско-украинском конфликте "информационным терроризмом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956285-bayden-priznalsya-chto-vvedennye-sanktsii-protiv-rossii-mogut-serezno-udarit-po-ssha/