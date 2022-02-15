СМИ: Американская разведка заявила, что Россия может напасть на Украину уже завтра

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По данным разведки США, якобы Россия может начать вторжение на территорию Украины уже завтра, 16 февраля, в 6 часов утра по времени Нур-Султана.

Как пишет издание The Sun со ссылкой на собственные источники, США намерены продолжать следить за развитием событий в Украине даже после того, как стало известно об отводе части российских войск от приграничной зоны.

Тем не менее, американские эксперты указали, что несмотря на отвод 10 тыс. солдат, у восточных и южных границ остаются еще 120 тыс. человек.

Еще 40 тыс. "пророссийских" военных якобы ждут сигнала для атаки со стороны Беларуси, а также 30 тыс. "пророссийских сепаратистов" размещены в Донбассе.

По данным разведки, военное командование в Киеве должно готовиться к массовым воздушным бомбардировкам со стороны России, после чего границу сразу по нескольким направлениям перейдут танковые подразделения и другие силы.

На Западе считают, что силы вторжения предпримут молниеносную атаку на Киев, в то время как остальные крупные города будут окружены танковыми и пешими частями, после чего их будут бомбардировать самолеты и вертолеты.

Также указывается, что перед атакой российские силы могут предпринять отвлекающий маневр, который состоит в заявлении об украинской атаке на Донбасс, которая должна, по мнению экспертов, "оправдать вторжение".

В Кремле, тем временем, приготовления к "вторжению в Украину" называют "бессмысленной истерией", нужной для искусственного роста напряженности в Европе.

В Великобритании на это ответили, что поверят в отсутствие планов на вторжение лишь тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы.

Параллельно с этим президент Украины Владимир Зеленский объявил завтрашний день Днем единения и призвал украинцев выйти на улицы в 10 часов утра по местному времени, чтобы вместе петь национальный гимн.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться", - сказал глава государства.

Напомним, что накануне МИД Казахстана опубликовал номера телефонов для эвакуации из Украины. Также сегодня эксперт рассказал о том, как эскалация российско-украинского конфликта может отразиться на Казахстане.

Также недавно казахстанское внешнеполитическое ведомство обратилось к казахстанцам, находящимся в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956261-smi-amerikanskaya-razvedka-zayavila-chto-rossiya-mozhet-napast-na-ukrainu-uzhe-zavtra/