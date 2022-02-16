Хакеры атаковали украинский сервис госуслуг через Узбекистан и Чехию

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем официальном Telegram-канале рассказал о DDoS-атаке на украинский сайт госуслуг "Дия".

Говоря о данной атаке, министр отметил, что для пользователей она осталась незаметной.

По его словам, начальный вектор - Россия и Китай - на эти государства пришлось 600 тысяч вредоносных пакетов в секунду. Федоров заявил, что специалисты "обрезали" это направление, однако атака вернулась, но уже через Узбекистан и Чехию.

Вторую атаку также удалось отбить, заявил министр.

По его словам, работа ведется под постоянным давлением, однако сотрудники максимально сконцентрированы и мобилизованы.

Напомним, что вчера также сообщалось о хакерских атаках на интернет-ресурсы ВСУ, Минобороны Украины и двух банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956450-hakery-atakovali-ukrainskiy-servis-gosuslug-cherez-uzbekistan-i-chehiyu/