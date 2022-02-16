Британская газета Mirror признала, что "вторжения" России в Украину не произошло

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Британская газета Mirror опубликовала новый материал, в котором признала, что "вторжения" России в Украину не произошло.

"Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на три ночи" истек", - гласит заголовок статьи на сайте Mirror.

В публикации утверждалось, что глава британского минобороны Бен Уоллес в срочном порядке намерен в среду встретиться со своими коллегами из НАТО. Поскольку "крайний срок вторжения" России "истекает в три часа ночи".

Сообщается, что на собрании они должны были обсудить, как реагировать на скопление российских военных на границе с Украиной.

"Согласно сообщениям, источники в американской разведке полагали, что вторжение может начаться в три часа ночи по местному времени - в час ночи в Великобритании - в среду, однако этого не произошло", - гласит новый текст с констатацией факта.

Одновременно с этим соответствующая публикация в The Sun была отредактирована. Ранее там указывалось время "вторжения" со ссылкой на американскую разведку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956412-britanskaya-gazeta-mirror-priznala-chto-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-ne-proizoshlo/