О DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и двух банков заявили в Украине

Иллюстративное фото: pixabay.com

О DDoS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка" заявили в центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.

Данный центр работает при Минкульте Украины, пишет РИА Новости. По информации издания, сначала сообщалось о перебоях в работе порталов украинского министерства обороны и ВСУ.

После появилась информация, что "Приватбанк" находится под массированной DDoS-атакой. В центре рассказали, что пользователи банковского приложения сообщали о проблемах с платежами, некоторым пользователям совсем не удавалось зайти в "Приват24", у других не отображаются баланс и последние транзакции.

Никакой угрозы для средств вкладчиков нет, успокоили клиентов в банке.

"В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковались сайты минобороны и ВСУ", - заявили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956273-o-ddos-atake-na-sayty-minoborony-vsu-i-dvuh-bankov-zayavili-v-ukraine/