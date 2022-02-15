Путин заявил, что Россия не хочет войны

Владимир Путин. Фото: Gettty Images/ picture alliance / Contributor

Президент РФ Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве. Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности, заявил российский лидер.

Путин и новый глава правительства Германии провели первую очную встречу. В рамках переговоров они обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины, пишет РИА Новости.

"По поводу того, хотим мы этого (войны - ред.)? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - заявил Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли война в Европе.

Война в Европе невообразима, нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем, сказал в свою очередь Шольц.

"Позиции (по безопасности) разнятся, и это стало ясно, поэтому мы так долго говорили, и это правильно. Важно, что мы говорим друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма России", - приводит слова немецкого политика издание.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Российский политик считает, что заявления о вторжении России на территорию Украины являются настоящим информационным терроризмом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956271-putin-zayavil-chto-rossiya-ne-hochet-voyny/