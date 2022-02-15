Заявления Запада о вторжении Лавров назвал "информационным терроризмом"

Сергей Лавров. Фото: Getty Images/GEORG HOCHMUTH / Contributor

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Российский политик считает, что заявления о вторжении России на территорию Украины являются настоящим информационным терроризмом.

Об этом глава внешнеполитического ведомства России сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим польским коллегой, сообщает РБК. Отмечается, что в настоящее время Польша председательствует в ОБСЕ.

В ходе выступления Лавров ответил на вопрос о причинах возвращения военных сил России с учений вблизи границ с Украиной.

"Военные учения российских войск проходят независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет", - заявил он.

Учения, как пояснил министр, проходили на российской территории, они начинаются и заканчиваются согласно графику.

Напомним, что по данным разведки США, якобы Россия может начать вторжение на территорию Украины уже завтра, 16 февраля. Ранее посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, находящимся в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956265-zayavleniya-zapada-o-vtorzhenii-lavrov-nazval-informatsionnym-terrorizmom/