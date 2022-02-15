Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь

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США призвали американцев, которые находятся в Беларуси, покинуть страну, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

"Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - гласит сообщение правительства США.

Также было рекомендовано не въезжать или покинуть Молдавию и Приднестровье.

Тем временем Соединенные Штаты согласились предоставить Украине макрофинансовую помощь. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. А в Японии назвали условие для введения санкций против России.

Ранее МИДы сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Кроме того, стало известно, что Канада предоставит украинской стороне летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956123-posolstvo-ssha-v-minske-prizvalo-amerikantsev-nemedlenno-pokinut-belarus/