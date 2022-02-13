Ввести превентивные санкции против России призвал Зеленский Евросоюз

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз ввести санкции против России.

Украинский лидер провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на официальном сайте интернет-представительства главы государства.

Зеленский подчеркнул, что руководство Украины выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации.

Президент Украины в разговоре отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

" Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника ", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

Кроме того, особое внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом.

Президент Европейского совета подтвердил решительную и непреклонную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений.

Напомним, что в последние дни многие страны призвали своих граждан покинуть Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955903-vvesti-preventivnye-sanktsii-protiv-rossii-prival-zelenskiy-evrosoyuz/