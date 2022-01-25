Члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России

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Члены правящей Либерально-демократической партии предложили наложить экономические санкции на Россию, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

В ходе заседания во вторник члены правящей японской партии предложили ввести санкции в отношении России в случае военного вторжения в Украину.

"В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов", - говорится в сообщении.

На заседании также присутствовали представители МИД Японии. Они сказали, что будут тесно сотрудничать с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Тем временем стало известно, что до 8,5 тыс. военнослужащих США были приведены в состояние повышенной готовности на фоне потенциального "вторжения" в Украину. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что они готовы "к любым непредвиденным обстоятельствам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952835-smi-chleny-pravyaschey-partii-yaponii-predlozhili-vvesti-sanktsii-protiv-rossii/