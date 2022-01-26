Премьер-министр Японии заявил, что они следят за ситуацией в Украине

Фумио Кисида. Фото: Du Xiaoyi - Pool/Getty Images

Правительство Японии следит за ситуацией в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за ситуацией (вокруг Украины - ред.) в то время, как Россия наращивает военное присутствие (на границе - ред.). Мы намерены реагировать надлежащим образом, придавая особое значение руслу действий стран "большой семерки", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Ранее члены правящей Либерально-демократической партии Японии во вторник в ходе заседания предложили ввести экономические санкции против России. В случае, если военные силы последних вторгнутся в Украину.

Представители МИД Японии заявили, что будут тесно сотрудничать с США по этому вопросу.

Также правительство этой страны призвало японцев в срочном порядке покинуть Украину.

Тем временем президент США Байден заявил, что не исключает введения санкций против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953029-premer-ministr-yaponii-zayavil-chto-oni-sledyat-za-situatsiey-v-ukraine/