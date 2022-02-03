США направят 2000 солдат в Европу из-за напряжения вокруг Украины

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Американский президент Джо Байден собирается направить в Европу военных из-за опасений по поводу вторжения России в Украину, передает BBC.

Две тысячи американских военнослужащих будут отправлены в Германию и Польшу. Еще тысяча солдат, уже находящихся в Германии, направятся в Румынию.

Как пишет издание, Россия отрицает возможное вторжение, но разместила около 100 тыс. военных на границе с Украиной.

Отмечается, что размещаемые Соединенными Штатами войска будут не воевать, а обеспечивать оборону союзников.

"Нужно ясно дать понять не только нашим союзникам, но и господину Путину, что мы всерьез воспринимаем наши обязательства перед НАТО", – заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее Госдеп США призвал членов семей госслужащих покинуть Беларусь. В заявлении отмечается, что на фоне "произвольного применения законов, риска задержания" пребывание в Беларуси настоятельно рекомендуется пересмотреть. Еще одной причиной для беспокойства является наращивание войск России вдоль границы.

Кроме того, США вновь призвали своих граждан покинуть Украину из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954334-ssha-napravyat-2000-soldat-v-evropu-iz-za-napryazheniya-vokrug-ukrainy/