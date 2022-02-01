Сторонники Трампа собрали 51 млн долларов пожертвований за полгода

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Сторонникам Трампа удалось собрать еще 51 миллион долларов. Об этом написали в Twitter.

По словам представителя пресс-службы Трампа Тейлора Будовича, политические комитеты, выступающие в поддержку бывшего американского президента, в период с 1 июля по 21 декабря собрали пожертвования в сумме 51 миллиона долларов.

Таким образом, они теперь располагают суммой в 122 миллиона долларов.

Общее количество пожертвований составляет 1,6 млн долларов. А средняя сумма пожертвования равна 31 доллару.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если снова одержит победу на выборах. А также пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году.

Недавно во время выступления перед своими сторонниками в Техасе политик заявил, что Джо Байден своей некомпетентностью создает угрозу Третьей мировой войны.

Также мы писали, что одна из журналисток заявила, что Трамп стал президентом "благодаря русским".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953951-storonniki-trampa-sobrali-51-mln-dollarov-pozhertvovaniy-za-polgoda/