Сторонники Трампа собрали 51 млн долларов пожертвований за полгода

Сторонникам Трампа удалось собрать еще 51 миллион долларов. Об этом написали в Twitter.
По словам представителя пресс-службы Трампа Тейлора Будовича, политические комитеты, выступающие в поддержку бывшего американского президента, в период с 1 июля по 21 декабря собрали пожертвования в сумме 51 миллиона долларов.
Таким образом, они теперь располагают суммой в 122 миллиона долларов.
Общее количество пожертвований составляет 1,6 млн долларов. А средняя сумма пожертвования равна 31 доллару.
Ранее экс-президент Соединенных Штатов пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если снова одержит победу на выборах. А также пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году.
Недавно во время выступления перед своими сторонниками в Техасе политик заявил, что Джо Байден своей некомпетентностью создает угрозу Третьей мировой войны.
Также мы писали, что одна из журналисток заявила, что Трамп стал президентом "благодаря русским".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953951-storonniki-trampa-sobrali-51-mln-dollarov-pozhertvovaniy-za-polgoda/