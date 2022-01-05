Журналистка CNN заявила, что Трамп выиграл президентские выборы "благодаря русским"

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Американская журналистка заявила, что "русские" помогли Трампу выиграть президентские выборы, передает Fox News.

Журналистка CNN Ана Наварро сделала такое заявление в выпуске телепередачи The View, который был посвящен годовщине штурма Капитолия 6 января. По ее словам, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не был избран на свой пост на законных основаниях.

Как утверждает Наварро, Трампу во время выборов президента в 2016 году "помогли русские".

"Послушайте, я чувствовала, что Дональд Трамп не был избран на законных основаниях. Я думаю, что он получил помощь от русских", - сказала Наварро.

Известно, что две-трети представителей демократической партии, согласно опросу 2017 года, не верили в законность избрания Трампа на пост президента. И здесь, по их словам, не обошлось без российского вмешательства.

Напомним, Трамп назвал прошедшие переговоры Владимира Путина и Джо Байдена "неравным матчем" для США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949872-zhurnalistka-cnn-zayavila-chto-tramp-vyigral-prezidentskie-vybory-blagodarya-russkim/