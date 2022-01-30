"Подвергает риску Америку": Трамп обвинил Байдена в угрозе начала Третьей мировой войны

Дональд Трамп. Фото: Getty Images/ MARK FELIX / Contributor

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность Джо Байдена создает угрозу Третьей мировой войны.

Своим мнением экс-президент поделился, выступая перед своими сторонниками на митинге в Техасе, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем США не втягивались в новые и завершали старые "абсурдные" войны, при этом исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".

Нынешнего главу Белого дома 45-й президент США считает слабым и некомпетентным.

"Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск Третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом", - заявил Трамп.

Бывший президент утверждает, что Россия бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны, несмотря на хорошие, по его словам, отношения, сложившиеся у него с российским руководством.

"Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились", - сообщил Дональд Трамп.

Кроме того экс-президент раскритиковал "одержимость" нынешней администрации заботой об Украине.

"Все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас для нас — это не украинская, а американская граница. Мы ничего не делаем по этому поводу — впускаем людей и понятия не имеем, кто они такие", - считает Трамп.

Напомним, что на днях Дональд Трамп вновь намекнул, что может стать следующим президентом США.

Кроме того, не так давно он обвинил Байдена в заранее подготовленных вопросах и ответах на них на пресс-конференции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953684-podvergaet-risku-ameriku-tramp-obvinil-baydena-v-ugroze-nachala-tretey-mirovoy-voyny/