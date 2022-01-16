Трамп пообещал своим сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году

Дональд Трамп. Фото: Getty Images/ Mario Tama / Staff

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.

Об этом политик заявил во время митинга в Аризоне, сообщает РИА Новости.

"В 2024 году мы вернем Белый дом", - заявил Трамп тем, кто поддерживает его.

По словам 45-го американского президента, необходимо "снова сделать Америку великой".

Тем не менее, как отметили корреспонденты, опрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, однако сторонников он "порадует".

Кроме того, сообщается, что о выдвижении в кандидаты на пост президента подумал и сенатор-республиканец Тэд Круз. Подчеркивается, что на предварительных выборах перед кампанией 2020 года он занял второе место.

Также корреспонденты отметили? что ранее Джо Байден сообщал, что перспектива участия Трампа в президентских выборах 2024 года только увеличивает шансы действующего главы государства на повторное участие в гонке.

Напомним, что на днях Джо Байден призвал пересмотреть законы о выборах в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951369-tramp-poobeschal-svoim-storonnikam-vernutsya-v-belyy-dom-v-2024-godu/