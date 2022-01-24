Гендиректор ВОЗ оценил риск появления новых штаммов

Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Kyodo News via Getty Images

Генеральный директор ВОЗ заявил, что на глобальном уровне созданы идеальные условия для развития новых штаммов, передает РИА Новости.

Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что существуют различные сценарии разрешения острой фазы и дальнейшего развития пандемии. И на данный момент опасно предполагать, что омикрон-штамм будет последним.

"Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов. Потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остается крайне высоким", - говорит Гебреисус.

Также генеральный директор ВОЗ заявил, что наступит критический этап пандемии во всем мире. И призвал справедливо и разумно использовать существующие инструменты для ее завершения.

Гебреисус напомнил, что 34 страны мира все еще не могут привить и 10 процентов своего населения.

Ранее ВОЗ сообщила, что ограничения на международные поездки в пандемию являются неэффективными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952721-gendirektor-voz-otsenil-risk-poyavleniya-novyh-shtammov/