ВОЗ заявила о критическом этапе пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Фото: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Организация заявила о критическом этапе пандемии коронавируса во всем мире, передает РИА Новости.

"Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению", - заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он добавил, что у мира есть инструменты, которые необходимо использовать справедливо и разумно, чтобы завершить острую фазу пандемии.

Гебреисус напомнил, что благодаря программе справедливого распределения вакцин COVAX, был пожертвован один миллиард доз. Однако этого все еще недостаточно и темпы вакцинации далеки от идеальных.

34 страны мира не смогли до сих пор привить и 10 процентов своего населения.

Ранее ВОЗ сообщила, что ограничения на международные поездки в пандемию являются неэффективными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952710-voz-zayavila-o-kriticheskom-etape-pandemii/