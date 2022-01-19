Суд не стал арестовывать Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Getty Images/Future Publishing / Contributor

Меру пресечения в виде личного обязательства избрали для Петра Порошенко в киевском суде. Суд не стал арестовывать экс-президента Украины.

Решение по мере пресечения Порошенко огласили в суде Киева, пишет РИА Новости. В отношении политика была избрана мера в виде личного обязательства, суд обязал Порошенко сдать паспорта.

Напомним, что несколько дней назад Петр Порошенко прибыл в Украину из Польши. Сообщалось, что пограничники в аэропорту Киева попытались не впустить его в страну, забрав паспорт. Вскоре экс-президент Украины прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. После чего Порошенко выступил на митинге в аэропорту Жуляны.

Позже экс-президент приехал в суд. Политику предъявили обвинения в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

Сегодня сторонники бывшего главы государства собрались около здания Печерского суда. Между сторонниками экс-президента Украины и полицией началась потасовка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951995-sud-ne-stal-arestovyvat-poroshenko/