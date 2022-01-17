Порошенко приехал в суд после происшествия в аэропорту Киева

Петр Порошенко. Фото: Anna Marchenko/TASS/Getty Images

Следователь упал в киевском аэропорту в попытке догнать экс-президента Украины.

Как сообщила украинская журналистка и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram, депутаты, сопровождавшие Порошенко, подняли крик, когда у того забрали паспорт и не отдавали.

"Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца с криком: "отдай паспорт", - рассказала журналистка.

Когда паспорт отдали, депутаты окружили Порошенко и "выпихнули" в зал прилета. Журналисты, следователь и сопровождавшие его люди попытались догнать их. Создалась давка. В результате следователь споткнулся и упал, также упала журналистка "Прямого", которая там находилась.

Госпогранслужба опровергла заявления о том, что они предприняли попытку помешать Порошенко проникнуть в страну. По их словам, их люди соблюдали нормы законодательства, передает РИА Новости.

Сообщается, что Порошенко уже приехал в суд. Политику предъявили обвинения в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

В аэропорту Киева его уже ждали сторонники. Они скандировали его имя, сам политик выступил перед ними с речью и призвал прийти к зданию суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951538-poroshenko-priehal-v-sud-posle-proisshestviya-v-aeroportu-kieva/