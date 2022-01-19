Полиция применила слезоточивый газ против сторонников Порошенко в Киеве (видео)

Сторонники Порошенко столкнулись с полицией. Скриншот: Telegram/РИА Новости

Сторонники бывшего президента Украины вступили в конфликт с полицией в Киеве, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что заседание по делу Порошенко о госизмене перенесли на 19 января. Перед этим судья провел пять часов в совещательной комнате.

По мнению Порошенко, суд был перенесен, потому что действующая власть в Украине его боится.

Между тем около здания Печерского суда в Киеве собрались граждане, которые поддерживают политического деятеля. Они ожидают решение по мере пресечения Порошенко.

Между сторонниками экс-президента Украины и полицией началась потасовка, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Против первых применили слезоточивый газ.

Как пишет Униан, сторонники Порошенко захотели разжечь в бочке костер. Но представители правоохранительных органов им помешали. Это стало причиной конфликта. Бочки полиция у граждан изымает.

Самолет с Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Пограничники в аэропорту предприняли попытку не впустить его в страну. Но политик прошел паспортный контроль и покинул таможенную зону.

Также он выступил перед собравшимися у аэропорта сторонниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951967-politsiya-primenila-slezotochivyy-gaz-protiv-storonnikov-poroshenko-v-kieve-video/