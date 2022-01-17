"Порох есть!": Порошенко выступил перед демонстрантами в аэропорту Киева

Петр Порошенко. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Порошенко выступил на митинге в аэропорту Жуляны. Ранее его обвинили в госизмене.

"Пока мы строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене. Они понесут за это ответственность", - цитирует политика РБК.

По словам Порошенко, Зеленский и Коломойский собирались задержать его в аэропорту. Но из-за наплыва демонстрантов им этого не удалось, так как в аэропорту собралось, по его мнению, 15 тыс. человек.

"Вы говорили, что стране нужен Порох? Теперь у вас Порох есть!" - заявил Порошенко.

Политик рассказал, что едет в суд, "чтобы дать ответ Путину", призвав своих сторонников прийти к суду.

Самолет с бывшим украинским президентом прибыл в страну из Варшавы, передает РИА Новости. Следователи Государственного бюро расследований захотели передать ему повестку с вызовом в суд. В документе Петр Порошенко обозначен как "задержанный".

"Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страны. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", - сказал Порошенко.

Пограничники в аэропорту Киева попытались не впустить его в страну, забрав паспорт. Вскоре экс-президент Украины прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.

Ранее ему предъявили обвинение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951519-poroh-est-poroshenko-vystupil-pered-demonstrantami-v-aeroportu-kieva/