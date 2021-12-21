Порошенко предъявили обвинение в госизмене из-за покупки угля у Донбасса

Петр Порошенко: Getty Images/Brendan Hoffman/Stringer

Экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, передает РИА Новости.

"Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен", – говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований.

По словам начальника главного следственного управления СБУ Анатолия Бунича, пятый президент Украины в 2014-2015 годах, воспользовавшись своими полномочиями, разорвал контракт на поставку угля из ЮАР и закупил сырье в Донбассе по требованию России.

Глава штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что обвинение подписала не генпрокурор, а ее заместитель. Он добавил, что после того, как бывший президент Украины вернется в страну после заграничной поездки, "очередное дело и <...> очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс".

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко покинул Украину на фоне обвинений в государственной измене. Указывается, что незадолго до отъезда его пытались вызвать на допрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947632-poroshenko-predyavili-obvinenie-v-gosizmene-iz-za-pokupki-uglya-u-donbassa/