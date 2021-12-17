Путин заявил об эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма

Владимир Путин. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что вакцина "Спутник V" эффективна в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса.

Президент России заявил об эффективности препарата "Спутник V". По его словам, в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение по вакцине, пишет РИА Новости.

"Спутник V" наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые вакцины. Вот, в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", – сказал Путин.

В то же время Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана вакцина, заверил, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через 6 месяцев дают полную защиту от штамма "омикрон".

"Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... 6 месяцев тому назад была предложена в РФ министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации "Спутником V" через полгода предлагается ревакцинация "Спутником Лайт". Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон", – сказал он.

Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при "омикроне" ту же самую стратегию вакцинации и ревакцинации, что использовалась и ранее.

"Будем рекомендовать, во всяком случае, нашему Минздраву именно в настоящее время по-прежнему ту же самую стратегию, которая до последнего время применялась в РФ", – сказал ученый на брифинге.

Гинцбург указал, что надо сосредоточить усилия на вакцинации населения по отработанной схеме. В центре Гамалеи считают, что при исследовании эффективности на большом количестве людей вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" дадут защиту против "омикрона" более 83%.

Ранее глава НИЦ рассказал, вытеснит ли "омикрон" штамм "дельта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947290-putin-zayavil-ob-effektivnosti-sputnika-v-protiv-omikron-shtamma/