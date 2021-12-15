Financial Times назвала "Человеком года" Илона Маска

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Британская газета Financial Times присудила Илону Маску титул "Человека года".

Ранее это звание ему присудил журнал Time.

Издание отметило влияние основателя SpaceX и Tesla на курс криптовалют и его достижения в космической сфере. Еще один из богатейших людей на планете поспособствовал тому, что многие стали больше инвестировать в экологичный вид транспорта, развивая рынок электромобилей.

Отмечается, что таким образом Илон Маск внес значительный вклад в развитие автомобильной индустрии. И это оказало глубокое влияние на "правительств стран, инвесторов и климат".

Напомним, Маск объявил в социальных сетях о запуске программы по преобразованию углекислого газа в топливо. А на церемонию "Человека года" от Times он привел своего годовалого сына, чем умилил всех присутствующих.

Также он недавно продал последнее свое недвижимое имущество - калифорнийскую виллу и СМИ после этого назвали его "бездомным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947122-financial-times-nazvala-chelovekom-goda-ilona-maska/