Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Илон Маск. Фото: Getty Images/ picture alliance / Contributor

Известный журнал Time признал бизнесмена Илона Маска "Человеком года". Журнал подводит итоги уходящего года.

В своем Instagram авторы написали, что всего несколько лет назад многие критиковали Маска, называли его аферистом и сумасшедшим.

"Теперь этот застенчивый южноафриканец с синдромом Аспергера, который преодолел личную трагедию, подчиняет правительства и промышленность своим амбициям", - написали о Маске под публикацией.

Авторы напомнили о словах бизнесмена касательно его желания сделать жизнь многопланетной и позволить человечеству стать космической цивилизацией.

Церемония объявления транслировалась на YouTube-канале журнала. Всего на звание "Человек года" претендовали 54 кандидата. Среди них - известные политики, спортсмены, артисты, главы и основатели крупных корпораций.

Напомним, что в этом году Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира. Бизнесмен стал первым человеком в мире с состоянием более 300 млрд долларов.

Осенью текущего года капитализация компании Tesla впервые превысила 1 триллион долларов.

Помимо этого, первый в истории орбитальный полет с туристами осуществила другая компания Илона Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946752-ilon-mask-stal-chelovekom-goda-po-versii-zhurnala-time/