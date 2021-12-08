Илон Маск стал бездомным

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Американский миллиардер официально стал бездомным после продажи своего особняка, передает Fox News.

Основатель Tesla и SpaceX продал свое последнее недвижимое имущество - калифорнийскую виллу в Хиллсборо за 32 миллиона долларов. Личность покупателя не разглашается. А площадь виллы составляла примерно 19 гектаров.

Обещание не иметь больше недвижимого имущества Маск дал еще в прошлом году. Все свои предыдущие дома один из богатейших людей в мире продал еще раньше.

Поместье Guignecourt, которое продано Маском, было построено в 1912 году и принадлежало французскому дворянину Кристиану де Гинье. Основатель Tesla купил его в 2017 году за 23 миллиона долларов.

Напомним, Илон Маск предположил, что в будущем китайская экономика будет в несколько раз превосходить американскую.

А также предприниматель высмеял в Интернете 80-летнего политического деятеля, который предложил ввести налог для "сверхбогатых" людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945966-ilon-mask-stal-bezdomnym/