Илон Маск привел годовалого сына на церемонию "Человек года" и умилил всех (видео)

Илон Маск с сыном. Кадр из видео: twitter.com/TIME

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который накануне был признан "Человеком года" по версии авторитетного журнала TIME, пришел на церемонию вручения награды с младшим сыном X Æ A-12.

Ролики с Маском и его сыном на церемонии вручения награды опубликованы в официальном Twitter-аккаунте журнала и американского бизнесмена Марка Бениоффа.

Выход Маска на сцену с младшим сыном на руках сопровождали аплодисменты. Во время выступления бизнесмена на сцене малыш сидел у отца на коленях, вызывая умиление у зрителей в зале.

Главный редактор TIME Эдвард Фельзенталь во время церемонии награждения назвал Маска личностью, оказывающей необычайное влияние на жизнь всех людей на Земле — и, вероятно, за ее пределами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946959-ilon-mask-privel-godovalogo-syna-na-tseremoniyu-chelovek-goda-i-umilil-vseh-video/