Илон Маск объявил о запуске программы по превращению углекислого газа в топливо

Илон Маск. Фото: Getty Images/ ODD ANDERSEN / Contributor

Миллиардер объявил в Twitter о запуске программы по превращению углекислого газа в топливо.

"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Если интересно, присоединяйтесь", - написал Маск в Twitter.

Так как атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, реализация данной идеи может быть очень полезна. Сам Маск часто говорит о полетах и колонизации Красной планеты.

Журнал Time присвоил титул "Человека года" Илону Маску, подводя итоги этого года. Еще недавно миллиардер продал свое последнее недвижимое имущество - калифорнийскую виллу. После чего СМИ прозвали его "бездомным".

Также стало известно, что богатейшие люди мира, включая Маска, Цукерберга и Сергея Брина, впервые за многие годы начали массово продавать свои акции. Это связывают с возможным изменением налогового законодательства США и резким скачком рыночной стоимости акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946809-ilon-mask-obyavil-o-zapuske-programmy-po-prevrascheniyu-uglekislogo-gaza-v-toplivo/