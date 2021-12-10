Президент ЮАР пригласил ученых стран БРИКС изучить коронавирус

Сирил Рамафоса. Фото: Jeffrey Abrahams/Gallo Images via Getty Images

Президент Южно-Африканской Республики пригласил ученых в страну для изучения коронавируса, передает РИА Новости.

БРИКС (BRICS) является группой из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была основана в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) в 2006 году.

"Президент Сирил Рамафоса пригласил ученых из других стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - работать вместе с южноафриканскими учеными над дальнейшим исследованием различных характеристик COVID-19 и его мутаций", - говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР.

Данная инициатива - часть сотрудничества в БРИКС с целью "повышения готовности и реагирования на пандемию".

Новый штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР.

Напомним, специалисты из Pfizer заявили, что бустерная доза их препарата способна предоставить защиту от нового варианта коронавируса. А ученые из Японии создали светящуюся при контакте с SARS-CoV-2 маску.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946354-prezident-yuar-priglasil-uchenyh-stran-briks-izuchit-koronavirus/