Ученые из Японии создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску

Светящийся фильтр. Фото: Kyoto Prefectural University/Kyodo

Ученые из Университета префектуры Киото разработали защитную маску, которая светится при контакте с коронавирусом, передает Kyodo News.

Исследователи в феврале 2020 года ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов, успешно извлекая большое количество антител из отложенных ими яиц.

Затем они создали специальный фильтр с полученными антителами к COVID-19 из яиц страуса, который можно поместить внутрь маски для лица. Этот фильтр при обработке ультрафиолетом светится, если человек инфицирован.

"Мы можем массово производить антитела из страусов по невысокой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", - сказал ректор университета Ясухиро Цукамото.

В испытаниях фильтра в течение 10 дней принимали участие 32 человека, у которых был выявлен COVID-19. После ношения масок фильтр светился под ультрафиолетом. Но в последующие дни фильтр излучал меньше света, поскольку вирусная нагрузка у испытуемых снижалась.

Ранее японские ученые объявили о самоликвидации дельта-штамма COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946248-uchenye-iz-yaponii-sozdali-svetyaschuyusya-pri-kontakte-s-covid-19-masku/