Лукашенко назвал чеченцев проводниками мигрантов на границе

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси в интервью РИА Новости рассказал, что среди организаторов перевозки мигрантов к границе были россияне, включая чеченцев.

"Эти люди (беженцы - ред.) нанимают частников, 350 километров - 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но, здесь работали проводники из России, и спасибо чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток", – отметил Лукашенко.

По его словам, они помогали мигрантам из Минска попадать на границу Беларуси с ЕС, вероятно, и "преодолевать границу".

Ранее Лукашенко опроверг информацию о том, что Беларусь перебрасывает нелегалов через границу.

Он также выступил перед мигрантами и пообещал им помочь вернуться на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944865-lukashenko-nazval-chechentsev-provodnikami-migrantov-na-granitse/