"Подкинули труп": Лукашенко сообщил о гибели еще одного беженца на границе с Польшей

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лукашенко сообщил о гибели еще одного из нелегальных мигрантов на границе, передает РИА Новости.

"Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", - сказал президент Беларуси.

Ранее 28 ноября белорусский Погранкомитет сообщил, что на границе Беларуси и Литвы обнаружили тело одного из беженцев неславянской внешности. Он был избит и истощен.

"При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", - сообщил Погранкомитет.

Кризис на границе Польши и Беларуси продолжается несколько недель. Мигранты рассчитывали попасть из Беларуси в страны Евросоюза. После нескольких провальных попыток прорваться через границу и применения силы со стороны как беженцев, так и пограничников, многие мигранты начали возвращаться из Беларуси в Ирак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944433-podkinuli-trup-lukashenko-soobschil-o-gibeli-esche-odnogo-bezhentsa-na-granitse-s-polshey/