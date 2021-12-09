Канада и Великобритания присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Китай готовится к Олимпиаде-2022. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Канада и Великобритания заявили, что также намерены бойкотировать Олимпийские игры в Пекине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что они, как и другие страны, встревожены нарушением прав человека со стороны китайских властей, поэтому их дипломаты не приедут на Игры в Пекине, передает РИА Новости. Однако спортсмены сборной Канады будут участвовать в Олимпиаде.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что их официальные представители не будут присутствовать на предстоящих Олимпийских играх, сообщает НТВ. Но британские спортсмены приедут на соревнования.

"Я сказал председателю Си о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям – я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства", – добавил он.

Первыми официальный дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине объявили США.

Затем Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр, которые состоятся в Китае в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946042-kanada-i-velikobritaniya-prisoedinilis-k-diplomaticheskomu-boykotu-olimpiady-v-pekine/