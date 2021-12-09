Спортсменов на Олимпиаде в Пекине не дисквалифицируют за COVID-19

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не дисквалифицировать и не лишать результатов спортсменов на Олимпиаде в Пекине, у которых будет обнаружен COVID-19 по ходу Игр, передает Eurosport.

По словам представителя МОК Марка Адамса, если у кого-то из атлетов будет выявлен COVID-19 перед финалом, то он или команда автоматически получат второе место.

"Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19. Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то они получат серебряную медаль", – пояснил Адамс.

Он добавил, что в случае индивидуального соревнования будут вручены две серебряные медали.

Отмечается, что такие же правила действовали во время Игр в Токио, которые прошли летом.

Ранее США официально объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Но при этом сами американские спортсмены бойкотировать игры не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1946030-sportsmenov-na-olimpiade-v-pekine-ne-diskvalifitsiruyut-za-covid-19/