Цена нефти Brent упала ниже 78 долларов за баррель

Иллюстративное фото: Getty Images/ David McNew / Staff

Стоимость нефти марки Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель, передает РИА Новости.

По данным торгов на бирже ICE, к 5:02 по времени Нур-Султана январские фьючерсы на нефть марки Brent опустились в цене на 0,69%, до 77.93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI подешевели на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года, ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943233-tsena-nefti-brent-upala-nizhe-78-dollarov-za-barrel/