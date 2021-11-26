СМИ: мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в Польше

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Мигранты, которые находятся в центре для иностранцев в польском Венджине, подняли бунт, передает радиостанция RMF FM.

Несколько сотен беженцев вышли на площадку перед зданием центра и стали портить оборудование, стоящее на улице, разбили стекла. Мужчины кричали слово "Свобода" и заявили, что целью их прибытия в ЕС была Германия.

"Мигранты пытались сломать забор. Это тренировочная площадка, поэтому есть двойные заборы, а кое-где тройные. Ситуация находится под контролем", – заявила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

На место происшествия прибыли полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников. По данными полиции, ситуация в центре для иностранцев стабилизировалась. Все беженцы остались на месте.

Отмечается, что в центре находятся 604 иностранца – все они мужчины, 358 из них - граждане Ирака.

Ранее Польша заявила, что не будет впускать к себе мигрантов, чтобы выслать их обратно на родину чартерными рейсами. Из Польши будут высылаться только те нелегальные мигранты, которым удалось прорваться в страну из Беларуси. На данный момент все они находятся в центрах для иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944021-smi-migranty-podnyali-bunt-v-tsentre-dlya-inostrantsev-v-polshe/