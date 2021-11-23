Польша отказалась впускать к себе мигрантов, чтобы выслать их обратно на родину

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Польша не будет впускать к себе мигрантов, чтобы выслать их обратно на родину чартерными рейсами, передает ТАСС.

Это подтвердил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

"Если речь идет о людях, которые находятся на территории Белоруссии, то мы ни в коем случае не собираемся впускать их в Польшу", - сказал Яблоньский.

Из Польши будут высылаться только те нелегальные мигранты, которым удалось прорваться в страну из Беларуси. На данный момент все они находятся в центрах для иностранцев.

"Эти люди должны быть высланы в страны, из которых они прибыли", - добавил Яблоньский.

В понедельник пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михайловская заявила, что вскоре они намерены вернуть на родину около 200 беженцев, незаконно пробравшихся на польскую территорию из Беларуси.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал новый вывозной рейс для мигрантов, которые желают вернуться обратно домой. Вылет запланирован на конец ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943467-polsha-otkazalas-vpuskat-k-sebe-migrantov-chtoby-vyslat-ih-obratno-na-rodinu/