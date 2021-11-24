Беженцы на белорусско-польской границе рассказали, как заблудились в лесу и пили болотную воду

Мигранты на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Беженец из Ливана рассказал, как он и несколько нелегалов потерялись в лесу между Польшей и Литвой, передает РИА Новости.

Как рассказал нелегал из Ливана Али Мруэ, он вместе с другими мигрантами хотели попасть в Германию через Польшу. Но заблудились в лесу между Польшей и Литвой и плутали там 18 дней. Им пришлось пить болотную воду, спасаться от холода и голода.

Их обнаружили белорусские военные и привели всех в логистический центр "Брузги".

"Мы здесь уже десять дней. Возможно, белорусские военные были удивлены огромному количеству беженцев. Возможно, этого не ожидали, и мы слышим, что они готовят нам лучшие условия для жизни", - говорит Али.

Сам мужчина является уроженцем Сирии, но бежал в Ливию. А после ухудшения экономической ситуации в этой стране, решил попытать счастья вместе со своей семьей в Европе.

"Поскольку у нас есть семья и друзья в Европе, мы слышали много хорошего о европейском сообществе, мы решили укрыться, и в предложении не было упоминания о риске того, что было. Мы были удивлены тем, что с нами сейчас происходит", - отметил он.

По словам Али, он заплатил 4500 евро, чтобы добраться до Беларуси. Он добавил, что сирийцев в центре примерно 50-60 человек. Они не могут вернуться домой, потому что их дома разрушены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943745-bezhentsy-na-belorussko-polskoy-granitse-rasskazali-kak-zabludilis-v-lesu-i-pili-bolotnuyu-vodu/