Беларусь начала проверку по факту применения Польшей спецсредств против мигрантов

Польско-белорусская граница. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Следственный комитет Беларуси приступил к проверке фактов применения Польшей спецсредств против мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе.

Белорусские пограничники заявили, что польские силовики ночью 23 ноября применили против мигрантов на границе слезоточивый газ и взрыв-пакеты.

"При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факты применения специальных средств и изъяла многочисленные фрагменты боеприпасов.

Пограничная служба Польши в Twitter сообщила, что вечером 23 ноября группа из более чем 100 агрессивных мигрантов пыталась прорваться через границу при помощи белорусских военных. В польских пограничников также бросались камни.

"За последние сутки было совершено 267 попыток незаконного пересечения границы", – сообщает ведомство.

Ранее Польша отказалась впускать к себе мигрантов, чтобы выслать их обратно на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943730-belarus-nachala-proverku-po-faktu-primeneniya-polshey-spetssredstv-protiv-migrantov/