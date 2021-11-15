Еще около 200 беженцев прибыло к белорусско-польской границе

Новая группа мигрантов прибыла на белорусско-польскую границу. Фото: кадр из видео

К белорусско-польской границе прибыла еще одна группа мигрантов из двухсот человек. Они хотят попасть в Польшу или через нее в Германию, передает SHOT.

Как сообщили беженцы, за такси от Минска до границы они заплатили по 40 долларов (17230 тенге). Новая группа присоединилась к другим мигрантам, которых, по данным SHOT, насчитывается около четырех тысяч человек.

"В Ираке нет жизни, нет работы, нет денег – нет ничего", – рассказал один из беженцев, отвечая на вопрос, почему он хочет попасть в Польшу.

Отмечается, что в импровизированном лагере уже имеются биотуалеты и мусорные контейнеры, а волонтеры привозят еду и воду. У беженцев также есть достаточно зимней одежды и других вещей.

"Мы хотим попасть в Европу, потому что мы хотим лучшей жизни", – поделился один из беженцев.

Ранее примерно 50 мигрантов сумели прорваться на территорию Польши из Беларуси. Стражи порядка задержали 22 из них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942166-esche-okolo-200-bezhentsev-pribylo-k-belorussko-polskoy-granitse/