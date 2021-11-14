Около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Беларуси

Примерно 50 мигрантов сумели прорваться на территорию Польши из Беларуси. Стражи порядка задержали 22 из них.
Все задержанные являются гражданами Ирака, пишет Life со ссылкой на полицию Подляского воеводства.
"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвалось около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", - пояснили стражи порядка.
Подчеркивается, что мигранты бросали камни в силовиков. В одном из инцидентов камень попал в шлем стража порядка и повредил его.
За прошлые сутки зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы, отметили пограничники.
За помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.
Напомним, что польский солдат погиб в результате несчастного случая на польско-белорусской границе.
8 ноября Государственный погранкомитет Беларуси заявил, что группа беженцев движется к польской границе. В тот же день сотни человек попытались пересечь границу и перейти в Польшу.
В минувшую пятницу появилась информация, что группе беженцев все же удалось прорваться на территорию Польши.
На днях президент России Владимир Путин прокомментировал миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942109-okolo-50-migrantov-shturmom-prorvalis-v-polshu-iz-belarusi/