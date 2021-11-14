Польский солдат погиб на границе с Беларусью

Польский военнослужащий погиб в результате несчастного случая на польско-белорусской границе.
Командование 17-й механизированной бригады Войска польского прокомментировало трагедию, пишет РИА Новости.
"Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - объяснили случившееся в ВС Польши.
Военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока проводит разбирательство.
Командование механизированной бригады подчеркнуло, что в происшествии "не участвовали третьи лица".
Напомним, что 8 ноября Государственный погранкомитет Беларуси заявил, что группа беженцев движется к польской границе. В тот же день сотни человек попытались пересечь границу и перейти в Польшу.
В минувшую пятницу появилась информация, что группе беженцев все же удалось прорваться на территорию Польши.
На днях президент России Владимир Путин прокомментировал миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942081-polskiy-soldat-pogib-na-granitse-s-belarusyu/