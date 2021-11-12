Возлюбленная Саакашвили заявила, что ее не пускают к нему в тюрьму

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Кадр из видео: Facebook.com/lisayasko.ukraine

Возлюбленная заключенного в тюрьму Саакашвили рассказала, что ей не дают с ним увидеться, передает РИА Новости.

"Я четвертый день прихожу к тюрьме. У меня просят непонятные документы и не впускают меня к нему. Это нарушение не только прав Саакашвили, но и моих", - заявила депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько журналистам.

Саакашвили был задержан 1 октября. Вскоре после этого он объявил голодовку. Из-за чего состояние его здоровья ухудшилось и ему было трудно самостоятельно передвигаться. Однако позже в Сети появилось видео, как он все же употребляет пищу.

Недавно политика госпитализировали в тюремную больницу.

Также Михаил Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, только при условии, что восстановительный период пройдет в одной из частных клиник Грузии. Об этом сообщила его адвокат Ника Гварамия.

Напомним, бывший грузинский президент заявил, что в тюрьме его били и таскали за волосы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941965-vozlyublennaya-saakashvili-zayavila-chto-ee-ne-puskayut-k-nemu-v-tyurmu/