Саакашвили сообщил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы

Михаил Саакашвили. Фото: Remko de Waal/AFP/Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в письме написал, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Письмо Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия, передает РИА Новости.

Ранее Саакашвили, который после заключения под стражу объявил голодовку, госпитализировали в тюремную больницу. По словам адвоката, это было сделано обманным путем – экс-президенту пообещали, что его госпитализируют в гражданскую клинику, как этого требовали адвокаты и оппозиционеры.

"Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ" — сказано в письме Саакашвили.

Политик заявил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы". Более того, Саакашвили описывает факт того, что он сломал медицинский инвентарь, когда ему хотели сделать какой-то укол. Он считает, что его перевели в больницу, чтобы уничтожить физически.

"Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", — говорится в обращении политика.

Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941200-saakashvili-soobschil-chto-v-tyurme-ego-izbili-i-taskali-za-volosy/